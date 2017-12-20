США и Канада организуют встречу противников ядерной программы КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. США и Канада организуют встречу стран, которые выступают против ядерной программы КНДР и ее политики. Она пройдет в Ванкувере 16 января, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
О предстоящей встрече объявили госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Канады Фриланд. По их словам, в Ванкувер прибудут представители тех государства, которые поддержали Южную Корею в ходе Корейской войны.
Уточняется, что речь идет о Японии и Индии.
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Тиллерсон подчеркнул, что такая встреча необходима для демонстрации того, что мировое сообщество не по ядерными амбициями Пхеньяна. По его словам, давление на Северную Корею будет только расти.
Напомним, согласно заявлению госсекретаря Рекс Тиллерсон США готовы к военному решению конфликта с Северной Кореей, “если что-то пойдет не так”.