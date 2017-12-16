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КНДР заявила про намір стати найпотужнішою ядерною державою

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. КНДР буде йти до мети стати найпотужнішою ядерною та військовою державою. Про це заявив постпред при ООН Ча Сон Нам, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.

“КНДР, незважаючи на те, хто і що говорить, буде йти вперед і переможно прогресувати як найпотужніша ядерна і військова держава”, — заявив постпред в виступі на засіданні Ради Безпеки ООН щодо Північній Кореї.

Окрім того, він підкреслив, що “для всіх очевидно, що КНДР не порушує інтересів інших країн”.

“Наявність ядерної зброї служить тільки для самооборони і підтримання безпеки в регіоні”, — заявив Ча Сон Нам.

Як повідомляв УНН, глава МЗС України Павло Клімкін закликав світову спільноту до жорсткіших дій щодо КНДР.

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