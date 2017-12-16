КНДР заявила о намерении стать самой мощной ядерной державой

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 98471 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101877 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102234 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116328 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103310 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105799 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112688 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117230 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123051 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134785 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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КНДР заявила о намерении стать самой мощной ядерной державой

КНДР заявила о намерении стать самой мощной ядерной державой

Киев  •  УНН

 • 15105 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. КНДР будет идти к цели стать самой мощной ядерной и военной державой. Об этом заявил постпред при ООН Ча Сон Нам, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

“КНДР, несмотря на то, кто и что говорит, будет идти вперед и победно прогрессировать как самая мощная ядерная и военная держава”, — заявил постпред в выступлении на заседании Совета Безопасности ООН по Северной Корее.

Кроме того, он подчеркнул, что “для всех очевидно, что КНДР не нарушает интересов других стран”.

“Наличие ядерного оружия служит только для самообороны и поддержания безопасности в регионе”, — заявил Ча Сон Нам.

Как сообщал УНН, глава МИД Украины Павел Климкин призвал мировое сообщество к более жестким действиям в отношении КНДР.

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