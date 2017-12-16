КНДР заявила о намерении стать самой мощной ядерной державой
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. КНДР будет идти к цели стать самой мощной ядерной и военной державой. Об этом заявил постпред при ООН Ча Сон Нам, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
“КНДР, несмотря на то, кто и что говорит, будет идти вперед и победно прогрессировать как самая мощная ядерная и военная держава”, — заявил постпред в выступлении на заседании Совета Безопасности ООН по Северной Корее.
Кроме того, он подчеркнул, что “для всех очевидно, что КНДР не нарушает интересов других стран”.
“Наличие ядерного оружия служит только для самообороны и поддержания безопасности в регионе”, — заявил Ча Сон Нам.
Как сообщал УНН, глава МИД Украины Павел Климкин призвал мировое сообщество к более жестким действиям в отношении КНДР.