Клімкін закликав світову спільноту до жорсткіших дій щодо КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Голова МЗС України Павло Клімкін закликав світову спільноту до жорсткішої політики по відношенню до ядерної загрози з боку Північної Кореї. Про це він сказав, виступаючи на засіданні міністрів ради безпеки ООН, передає УНН.
“Останні події, зокрема, запуск МБР минулого місяця, свідчать про те, що Пхеньян не зацікавлений у відновленні переговорів. Ми підтримуємо думку, яку поділяє більшість людей за цим столом про те, що повне здійснення резолюції Ради Безпеки може наблизити нас до зміни цієї тенденції. До того, як це станеться, Рада повинна бути готова ввести додаткові заходи у разі нових провокацій”, — сказав міністр.
За його словами, криза на Корейському півострові має глобальні наслідки, і викликає запитання, як міжнародне співтовариство може запобігти виникненню ядерної загрози в майбутньому в інших частинах земної кулі.
“На мій погляд, справа Північної Кореї містить два важливі уроки для міжнародного співтовариства. По-перше, він демонструє, що може статися, коли безвідповідальні суб’єкти отримують в розпорядження зброю масового знищення. Сьогодні Пхеньян шантажує весь регіон, погрожуючи використати свої ядерні та ракетні можливості, не думаючи про можливі наслідки та вплив”, — зазначив Клімкін.
Міністр також підкреслив, що Раді стає все складніше узгоджено реагувати на подібні виклики. За його словами, зараз світ спостерігає “політику подвійних стандартів та небажання деяких країн визнати, що режим Північної Кореї є реальною загрозою”.
“Це підводить мене до другого уроку: мяка політика заспокоєння агресивних амбіцій ніколи не працює. Крім того, злочинців лише заохочують поступки та бездіяльність міжнародного співтовариства”, — зазначив голова МЗС.
Він нагадав про загострення відносин між країнами у період перед ІІ Світовою, а також актуальне зараз загострення проблем безпеки в країнах Європи та світу.
“Тому міжнародне співтовариство повинно продемонструвати чітку та безкомпромісну позицію у справі захисту міжнародного права, де б і ким би воно не було порушено. Ця позиція не повинна обмежуватися лише деклараціями про крайню необхідність захисту прав людини, миру та безпеки. Нам потрібні дії, швидкі та адекватні відповіді”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, Японія ввела додаткові санкції проти КНДР.