Клімкін закликав світову спільноту до жорсткіших дій щодо КНДР

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Голова МЗС України Павло Клімкін закликав світову спільноту до жорсткішої політики по відношенню до ядерної загрози з боку Північної Кореї. Про це він сказав, виступаючи на засіданні міністрів ради безпеки ООН, передає УНН.