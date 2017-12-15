Японія ввела додаткові санкції проти КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Японія ввела додаткові санкції проти Північної Кореї, заморозивши активи 19 організацій. Про це заявив журналістам за підсумками засідання уряду країни генеральний секретар кабінету міністрів Есіхіде Суга, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Сьогодні на засіданні уряду для всебічного вирішення проблеми утримуваних в КНДР японських громадян і проблеми ракетної програми в якості додаткових заходів було прийнято рішення заморозити активи 19 організацій. Наша країна стоїть на принципі „діалогу і тиску“ і „дії на дію“, і ми настійно вимагаємо, щоб Північна Корея зробила конкретні кроки для вирішення ракетної проблеми і вкрай важливої проблеми утримуваних там японських громадян”, — сказав Суга.
Він уточнив, що всі організації, проти яких введені санкції, є північнокорейськими.
За словами генсека, рішення викликане відсутністю прогресу з боку КНДР у виконанні резолюцій Ради безпеки ООН.
Як повідомляв УНН, президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп по телефону обговорили КНДР.