Японія ввела додаткові санкції проти КНДР

“Сьогодні на засіданні уряду для всебічного вирішення проблеми утримуваних в КНДР японських громадян і проблеми ракетної програми в якості додаткових заходів було прийнято рішення заморозити активи 19 організацій. Наша країна стоїть на принципі „діалогу і тиску“ і „дії на дію“, і ми настійно вимагаємо, щоб Північна Корея зробила конкретні кроки для вирішення ракетної проблеми і вкрай важливої ​​проблеми утримуваних там японських громадян”, — сказав Суга.

Він уточнив, що всі організації, проти яких введені санкції, є північнокорейськими.

За словами генсека, рішення викликане відсутністю прогресу з боку КНДР у виконанні резолюцій Ради безпеки ООН.

Як повідомляв УНН, президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп по телефону обговорили КНДР.