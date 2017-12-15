Путін і Трамп по телефону обговорили КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп провели телефонну розмову, під час якої обговорили ситуацію на Корейському півострові. Про це повідомила прес-служба Кремля, передає УНН.
“За ініціативою американської сторони відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що під час розмови були обговорені актуальні питання двосторонніх відносин. Окрім того, лідери країн поговорили про ситуацію в кризових точках з акцентом на врегулювання ядерної проблеми Корейського півострова.
Як повідомляв УНН, держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що США готові до переговорів з КНДР.