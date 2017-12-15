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Путін і Трамп по телефону обговорили КНДР

Путін і Трамп по телефону обговорили КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп провели телефонну розмову, під час якої обговорили ситуацію на Корейському півострові. Про це повідомила прес-служба Кремля, передає УНН.

“За ініціативою американської сторони відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що під час розмови були обговорені актуальні питання двосторонніх відносин. Окрім того, лідери країн поговорили про ситуацію в кризових точках з акцентом на врегулювання ядерної проблеми Корейського півострова.

Як повідомляв УНН, держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що США готові до переговорів з КНДР.

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