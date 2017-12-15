Путин и Трамп по телефону обсудили КНДР

“По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что во время разговора были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений. Кроме того, лидеры стран поговорили о ситуации в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова.

Как сообщал УНН, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США готовы к переговорам с КНДР.