США готові до переговорів з КНДР - Тіллерсон
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Сполучені Штати Америки готові почати переговори про ядерне роззброєння Північної Кореї без попередніх умов. Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон під час політичного форуму Атлантичної ради у Вашингтоні, передає УНН з посиланням на AFP.
“Ми готові провести першу зустріч без попередніх умов. Давайте просто зустрінемося і поговоримо про погоду, якщо ви хочете, і поговоримо про те, чи буде це квадратний стіл або круглий стіл, якщо це вас цікавить”, — сказав держсекретар.
Також зазначено, що під час свого виступу Тіллерсон наголосив на тому, що наразі економічні і дипломатичні санкції не будуть скасовані.
Він підкреслив, що Вашингтон “просто не може прийняти ядерну збройну Північну Корею” і що президент Дональд Трамп “має намір забезпечити те, щоб у них не було ядерної зброї, яка досягає берегів Сполучених Штатів”.
Як повідомляв УНН, США, Японія і Південна Корея почали спільні навчання ВМС на тлі конфронтації з КНДР.