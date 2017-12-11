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США, Японія і Південна Корея почали спільні навчання ВМС

США, Японія і Південна Корея почали спільні навчання ВМС

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. США, Японія і Південна Корея розпочинають у понеділок дводенні спільні військово-морські навчання на тлі конфронтації з КНДР, повідомили оборонні відомства в Токіо і Сеулі. Про це повідомляє УНН з посиланням на РИА "Новости".

Це будуть вже шості за рахунком аналогічні навчання двох країн, уточнює штаб військово-морських сил самооборони Японії.

Як оголосив об'єднаний комітет начальників штабів збройних сил Південної Кореї, на нинішніх навчаннях відпрацьовуватимуться заходи з обміну інформацією між військовими кораблями трьох країн при умовних пусках північнокорейських балістичних ракет з допомогою їх комп'ютерного моделювання.

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За повідомленням штабу військово-морських сил самооборони Японії, "в умовах погіршення ситуації проведення навчань з обміном інформацією з американськими і південнокорейськими збройними силами про балістичні ракети (КНДР) направлено на підвищення тактичного потенціалу військово-морських сил самооборони (Японії), а також на зміцнення відносин між Японією, США і Республікою Корея".

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