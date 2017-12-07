КНДР заявила про неминучу війну на корейському півострові
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Міністерстві закордонних справ Північної Кореї заявили, що масштабні військові навчання США та Південної Кореї зробили війну "визнаним фактом", передає УНН з посиланням на Reuters.
“Наразі головне запитання: коли почнеться війна. Ми не хочемо війни, але не будемо ховатися від неї ”, - заявив речник міністерства закордонних справ КНДР у середу, виступаючи на місцевому телебаченні.
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За його словами, американські чиновники та “розпалювачі ворожнечі” заявами підштовхують півострів до війни.
Раніше США і Південна Корея проводили щорічні широкомасштабні спільні повітряні навчання “Vigilant Ace”, в яких взяли участь понад 230 літаків.
Як повідомляв УНН, США перекинули до Південної Кореї винищувачі п'ятого покоління.