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США перекинули до Південної Кореї винищувачі п'ятого покоління

Київ • УНН

 • 10356 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. До Південної Кореї прибули шість винищувачів п'ятого покоління F-22 Raptor для спільних військових навчань, передає УНН з посиланням на на Younhap.

Повідомляється, що також будуть відправлені вишищувачі F-35A і F-35B. Крім того до військових навчань приєднаються винищувачі F-15C і F-16, два стратегічних бомбардувальника B-1B Lancer і шість літаків радіоелектронної боротьби EA-18G Growler.

Також зазначається, що всього в маневрах мають взяти участь до 230 літаків і 12 тис. військовослужбовців

Як повідомляв УНН, Південна Корея провела військові навчання у відповідь на запуск КНДР балістичної ракети.

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