США перекинули до Південної Кореї винищувачі п'ятого покоління
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. До Південної Кореї прибули шість винищувачів п'ятого покоління F-22 Raptor для спільних військових навчань, передає УНН з посиланням на на Younhap.
Повідомляється, що також будуть відправлені вишищувачі F-35A і F-35B. Крім того до військових навчань приєднаються винищувачі F-15C і F-16, два стратегічних бомбардувальника B-1B Lancer і шість літаків радіоелектронної боротьби EA-18G Growler.
Також зазначається, що всього в маневрах мають взяти участь до 230 літаків і 12 тис. військовослужбовців
Як повідомляв УНН, Південна Корея провела військові навчання у відповідь на запуск КНДР балістичної ракети.