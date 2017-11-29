Південна Корея провела військові навчання у відповідь на запуск КНДР балістичної ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Південна Корея провела військові навчання на морі, повітрі і на суші у відповідь на запуск КНДР балістичної ракети, передає УНН з посиланням на Ехо Москви.
Південнокорейські військові провели ракетні навчання на морі, повітрі і на суші у відповідь на черговий запуск КНДР балістичної ракети.
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У Сеулі, а також в Токіо говорять про необхідність посилення санкцій відносно Пхеньяну.
Нагадаємо, КНДР здійснила запуск невідомої балістичної ракети з полігону в провінції Пхенан-Намдо.
Як повідомляв УНН, запущена КНДР балістична ракета могла впасти в межах виключної економічної зони Японії.