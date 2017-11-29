Південна Корея провела військові навчання у відповідь на запуск КНДР балістичної ракети

Південнокорейські військові провели ракетні навчання на морі, повітрі і на суші у відповідь на черговий запуск КНДР балістичної ракети.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У КНДР заявили, що нова ракета здатна досягти території США

У Сеулі, а також в Токіо говорять про необхідність посилення санкцій відносно Пхеньяну.

Нагадаємо, КНДР здійснила запуск невідомої балістичної ракети з полігону в провінції Пхенан-Намдо.

Як повідомляв УНН, запущена КНДР балістична ракета могла впасти в межах виключної економічної зони Японії.