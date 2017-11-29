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Південна Корея провела військові навчання у відповідь на запуск КНДР балістичної ракети

Київ • УНН

 • 11987 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Південна Корея провела військові навчання на морі, повітрі і на суші у відповідь на запуск КНДР балістичної ракети, передає УНН з посиланням на Ехо Москви.

Південнокорейські військові провели ракетні навчання на морі, повітрі і на суші у відповідь на черговий запуск КНДР балістичної ракети.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У КНДР заявили, що нова ракета здатна досягти території США

У Сеулі, а також в Токіо говорять про необхідність посилення санкцій відносно Пхеньяну.

Нагадаємо, КНДР здійснила запуск невідомої балістичної ракети з полігону в провінції Пхенан-Намдо.

Як повідомляв УНН, запущена КНДР балістична ракета могла впасти в межах виключної економічної зони Японії.

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