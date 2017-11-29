Южная Корея провела военные учения в ответ на запуск КНДР баллистической ракеты

Южнокорейские военные провели ракетные учения на море, воздухе и на суше в ответ на очередной запуск КНДР баллистической ракеты.

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В Сеуле, а также в Токио говорят о необходимости ужесточения санкций в отношении Пхеньяна.

Напомним, КНДР осуществила запуск неизвестной баллистической ракеты с полигона в провинции Пхёнан-Намдо.

Как сообщал УНН, запущенная КНДР баллистическая ракета могла упасть в пределах исключительной экономической зоны Японии.