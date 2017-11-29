Южная Корея провела военные учения в ответ на запуск КНДР баллистической ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Южная Корея провела военные учения на море, воздухе и на суше в ответ на запуск КНДР баллистической ракеты, передает УНН со ссылкой на Эхо Москвы.
Южнокорейские военные провели ракетные учения на море, воздухе и на суше в ответ на очередной запуск КНДР баллистической ракеты.
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В Сеуле, а также в Токио говорят о необходимости ужесточения санкций в отношении Пхеньяна.
Напомним, КНДР осуществила запуск неизвестной баллистической ракеты с полигона в провинции Пхёнан-Намдо.
Как сообщал УНН, запущенная КНДР баллистическая ракета могла упасть в пределах исключительной экономической зоны Японии.