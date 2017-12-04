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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 1194 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 14624 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 94524 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109372 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129755 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106270 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107968 просмотра

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США перебросили в Южную Корею истребители пятого поколения

США перебросили в Южную Корею истребители пятого поколения

Киев  •  УНН

 • 10356 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Южную Корею прибыли шесть истребителей пятого поколения F-22 Raptor для совместных военных учений, передает УНН со ссылкой на на Younhap.

Сообщается, что также будут отправлены вишищувачи F-35A и F-35B. Кроме того к военным учениям присоединятся истребители F-15C и F-16, два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer и шесть самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler.

Также отмечается, что всего в маневрах должны принять участие до 230 самолетов и 12 тыс. военнослужащих.

Как сообщал УНН, Южная Корея провела военные учения в ответ на запуск КНДР баллистической ракеты.

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