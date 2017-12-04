США перебросили в Южную Корею истребители пятого поколения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Южную Корею прибыли шесть истребителей пятого поколения F-22 Raptor для совместных военных учений, передает УНН со ссылкой на на Younhap.
Сообщается, что также будут отправлены вишищувачи F-35A и F-35B. Кроме того к военным учениям присоединятся истребители F-15C и F-16, два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer и шесть самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler.
Также отмечается, что всего в маневрах должны принять участие до 230 самолетов и 12 тыс. военнослужащих.
Как сообщал УНН, Южная Корея провела военные учения в ответ на запуск КНДР баллистической ракеты.