КНДР заявила о неминуемой войне на корейском полуострове
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Министерстве иностранных дел Северной Кореи заявили, что масштабные военные учения США и Южной Кореи сделали войну "признанным фактом", передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Сейчас главный вопрос: когда начнется война. Мы не хотим войны, но не будем прятаться от нее ", - заявил представитель министерства иностранных дел КНДР в среду, выступая на местном телевидении.
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По его словам, американские чиновники и "разжигатели розни" своими заявлениями подталкивают полуостров к войне.
Ранее США и Южная Корея проводили ежегодные широкомасштабные совместные воздушные учения "Vigilant Ace", в которых приняли участие более 230 самолетов.
Как сообщал УНН, США перебросили в Южную Корею истребители пятого поколения.