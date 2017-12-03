КНДР попередила США про загрозу початку ядерної війни
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Північна Корея заявила про те, що спільні навчання США і Республіки Корея є “явною і всебічною провокацію”, яка може привести до ядерної війни, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Північна Корея в світлі спільних маневрів США і Республіки Корея, які починаються 4 грудня, нагадала Вашингтону, що подібні кроки з його боку можуть стати початком ядерної війни”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що Пхеньян сприймає ці події як “явну і всебічну провокацію проти Корейської Народно-Демократичної Республіки”. Відповідальність за можливу ескалацію конфлікту КНДР покладає на Сполучені Штати, які називає “палієм війни”.
Як повідомляв УНН, у США заявили про наростаючий ризик війни з КНДР.