КНДР предупредила США об угрозе начала ядерной войны

“Северная Корея в свете совместных маневров США и Республики Корея, которые начинаются 4 декабря, напомнила Вашингтону, что подобные шаги с его стороны могут стать началом ядерной войны”, — говорится в сообщении.

Также указано, что Пхеньян воспринимает эти события как “явную и всестороннюю провокацию против Корейской Народно-Демократической Республики”. Ответственность за возможную эскалацию конфликта КНДР возлагает на Соединенные Штаты, которые называет “поджигателем войны”.

Как сообщал УНН, в США заявили о нарастающий риск войны с КНДР.