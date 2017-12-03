У США заявили про наростаючий ризик війни з КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Імовірність війни США і КНДР дуже висока. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер в ефірі телеканалу Fox News, передає УНН.
"На сьогоднішній момент вірогідність війни США КНДР дуже висока і ризик загострення конфлікту зростає з кожним днем", - зазначив він.
За словами радника Дональда Трампа, ядерні амбіції лідера Північної Кореї Кім Чен Ина становлять найбільшу загрозу національній безпеці США.
"Головною загрозою для США і всього світу є загроза, яку представляє Північна Корея і її постійні спроби розвивати свій ядерний потенціал на великі відстані", - підкреслив Макмастер.
У зв'язку з цим він додав, що зараз для США важливо об'єднатися з усіма своїми союзниками, щоб переконати Кім Чен Ина відмовитися від своїх намірів.
Нагадаємо, США готові "повністю знищити" керівництво КНДР у разі війни.