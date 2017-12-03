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У США заявили про наростаючий ризик війни з КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Імовірність війни США і КНДР дуже висока. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер в ефірі телеканалу Fox News, передає УНН.

"На сьогоднішній момент вірогідність війни США КНДР дуже висока і ризик загострення конфлікту зростає з кожним днем", - зазначив він.

За словами радника Дональда Трампа, ядерні амбіції лідера Північної Кореї Кім Чен Ина становлять найбільшу загрозу національній безпеці США.

"Головною загрозою для США і всього світу є загроза, яку представляє Північна Корея і її постійні спроби розвивати свій ядерний потенціал на великі відстані", - підкреслив Макмастер.

У зв'язку з цим він додав, що зараз для США важливо об'єднатися з усіма своїми союзниками, щоб переконати Кім Чен Ина відмовитися від своїх намірів.

Нагадаємо, США готові "повністю знищити" керівництво КНДР у разі війни.

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