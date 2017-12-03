В США заявили о нарастающем риске войны с КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Вероятность войны США и КНДР очень высокая. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер в эфире телеканала Fox News, передает УНН.
"На сегодняшний момент вероятность войны США КНДР очень высокая и риск обострения конфликта растет с каждым днем", - отметил он.
По словам советника Дональда Трампа, ядерные амбиции лидера Северной Кореи Ким Чен Ына составляют наибольшую угрозу национальной безопасности США.
"Главной угрозой для США и всего мира является угроза, которую представляет Северная Корея и ее постоянные попытки развивать свой ядерный потенциал на большие расстояния", - подчеркнул Макмастер.
В связи с этим он добавил, что сейчас для США важно объединиться со всеми своими союзниками, чтобы убедить Ким Чен Ына отказаться от своих намерений.
Напомним, США готовы "полностью уничтожить" руководство КНДР в случае войны.