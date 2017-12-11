США, Япония и Южная Корея начали совместные учения ВМС

Это будут уже шестые по счету аналогичные учения двух стран, уточняет штаб военно-морских сил самообороны Японии.

Как объявил объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, на нынешних учениях будут отрабатываться мероприятия по обмену информацией между военными кораблями трех стран при условных пусках северокорейских баллистических ракет с помощью их компьютерного моделирования.

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По сообщению штаба военно-морских сил самообороны Японии, "в условиях ухудшения ситуации проведение учений с обменом информацией с американскими и южнокорейскими вооруженными силами о баллистические ракеты (КНДР) направлено на повышение тактического потенциала военно-морских сил самообороны (Японии), а также на укрепление отношений между Японией, США и Республикой Корея ".