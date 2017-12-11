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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 1362 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 14757 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 94666 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109387 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129771 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106280 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107970 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117414 просмотра

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США, Япония и Южная Корея начали совместные учения ВМС

США, Япония и Южная Корея начали совместные учения ВМС

Киев  •  УНН

 • 10370 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. США, Япония и Южная Корея начинают в понедельник двухдневные совместные военно-морские учения на фоне конфронтации с КНДР, сообщили оборонные ведомства в Токио и Сеуле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Это будут уже шестые по счету аналогичные учения двух стран, уточняет штаб военно-морских сил самообороны Японии.

Как объявил объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, на нынешних учениях будут отрабатываться мероприятия по обмену информацией между военными кораблями трех стран при условных пусках северокорейских баллистических ракет с помощью их компьютерного моделирования.

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По сообщению штаба военно-морских сил самообороны Японии, "в условиях ухудшения ситуации проведение учений с обменом информацией с американскими и южнокорейскими вооруженными силами о баллистические ракеты (КНДР) направлено на повышение тактического потенциала военно-морских сил самообороны (Японии), а также на укрепление отношений между Японией, США и Республикой Корея ".

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