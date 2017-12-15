Япония ввела дополнительные санкции против КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Япония ввела дополнительные санкции против Северной Кореи, заморозив активы 19 организаций. Об этом заявил журналистам по итогам заседания правительства страны генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
“Сегодня на заседании правительства для всестороннего решения проблемы удерживаемых в КНДР японских граждан и проблемы ракетной программы в качестве дополнительных мер было принято решение заморозить активы 19 организаций. Наша страна стоит на принципе „диалога и давления“ и „действия на действие“, и мы настоятельно требуем, чтобы Северная Корея сделала конкретные шаги для решения ракетной проблемы и крайне важной проблемы содержащихся там японских граждан”, — сказал Суга.
Он уточнил, что все организации, против которых введены санкции, являются северокорейскими.
По словам генсека, решение вызвано отсутствием прогресса со стороны КНДР в исполнении резолюций Совета безопасности ООН.
Как сообщал УНН, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили КНДР.