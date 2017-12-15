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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 52389 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 105913 просмотра

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 122501 просмотра

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10 марта, 09:12 • 106778 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Актуальное
Япония ввела дополнительные санкции против КНДР

Япония ввела дополнительные санкции против КНДР

Киев  •  УНН

 • 12266 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Япония ввела дополнительные санкции против Северной Кореи, заморозив активы 19 организаций. Об этом заявил журналистам по итогам заседания правительства страны генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

“Сегодня на заседании правительства для всестороннего решения проблемы удерживаемых в КНДР японских граждан и проблемы ракетной программы в качестве дополнительных мер было принято решение заморозить активы 19 организаций. Наша страна стоит на принципе „диалога и давления“ и „действия на действие“, и мы настоятельно требуем, чтобы Северная Корея сделала конкретные шаги для решения ракетной проблемы и крайне важной проблемы содержащихся там японских граждан”, — сказал Суга.

Он уточнил, что все организации, против которых введены санкции, являются северокорейскими.

По словам генсека, решение вызвано отсутствием прогресса со стороны КНДР в исполнении резолюций Совета безопасности ООН.

Как сообщал УНН, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили КНДР.

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