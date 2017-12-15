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Климкин призвал мировое сообщество к более жестким действиям в отношении КНДР

Климкин призвал мировое сообщество к более жестким действиям в отношении КНДР

Киев  •  УНН

 • 13574 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Глава МИД Украины Павел Климкин призвал мировое сообщество к более жесткой политики в отношении ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Об этом он сказал, выступая на заседании министров Совета безопасности ООН, передает УНН.

“Последние события, в частности, запуск МБР в прошлом месяце, свидетельствуют о том, что Пхеньян не заинтересован в возобновлении переговоров. Мы поддерживаем мнение, которое разделяет большинство людей за этим столом о том, что полное осуществление резолюции Совета Безопасности может приблизить нас к изменению этой тенденции. До того, как это произойдет, Рада должна быть готова ввести дополнительные меры в случае новых провокаций”, — сказал министр.

По его словам, кризис на Корейском полуострове имеет глобальные последствия, и вызывает вопросы, как международное сообщество может предотвратить возникновение ядерной угрозы в будущем в других частях земного шара.

“На мой взгляд, дело Северной Кореи содержит два важных урока для международного сообщества. Во-первых, он показывает, что может произойти, когда безответственные субъекты получают в распоряжение оружие массового уничтожения. Сегодня Пхеньян шантажирует весь регион, угрожая использовать свои ядерные и ракетные возможности, не думая о возможных последствиях и влиянии”, — отметил Климкин.

Министр также подчеркнул, что Раде становится все сложнее согласованно реагировать на подобные вызовы. По его словам, сейчас мир наблюдает “политику двойных стандартов и нежелания некоторых стран признать, что режим Северной Кореи является реальной угрозой”.

“Это подводит меня ко второму уроку: мягкая политика умиротворения агрессивных амбиций никогда не работает. Кроме того, преступников только поощряют уступки и бездействие международного сообщества”, — отметил глава МИД.

Он напомнил об обострении отношений между странами в период перед II Мировой, а также актуальное сейчас обострение проблем безопасности в странах Европы и мира.

“Поэтому международное сообщество должно продемонстрировать четкую и бескомпромиссную позицию в деле защиты международного права, где бы и кем бы оно ни было нарушено. Эта позиция не должна ограничиваться лишь декларациями о крайней необходимости защиты прав человека, мира и безопасности. Нам нужны действия, быстрые и адекватные ответы”, — подчеркнул он.

Как сообщал УНН, Япония ввела дополнительные санкции против КНДР.

Украинские Национальные Новости

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