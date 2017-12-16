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США готові до військового вирішення конфлікту з КНДР - Тіллерсон

США готові до військового вирішення конфлікту з КНДР - Тіллерсон

Київ • УНН

 • 9758 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. США готові до військового вирішення конфлікту з Північною Кореєю, “якщо щось піде не так”. Про це заявив держсекретар Рекс Тіллерсон, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.

“Президент (США Дональд Трамп — ред.) ясно сказав, що з військової точки зору ми будемо готові, якщо щось піде не так. І наші збройні сили готові”, — сказав він.

Окрім того, дипломат знову нагадав, що Сполучені Штати не приймуть попередніх умов для початку переговорів з КНДР.

“Що стосується переговорів, ми не приймемо попередніх умов. Ви чули, що інші сторони закликали до „заморожування у відповідь на заморожування“ (військової активності і навчань — ред.). Ми це не приймаємо в якості попередньої умови. Ми не приймаємо ніякого послаблення режиму санкцій в якості попередньої умови, також не беремо відновлення гуманітарної допомоги в якості попередньої умови”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, КНДР заявила про намір стати найпотужнішою ядерною державою.

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