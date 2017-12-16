США готові до військового вирішення конфлікту з КНДР - Тіллерсон
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. США готові до військового вирішення конфлікту з Північною Кореєю, “якщо щось піде не так”. Про це заявив держсекретар Рекс Тіллерсон, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“Президент (США Дональд Трамп — ред.) ясно сказав, що з військової точки зору ми будемо готові, якщо щось піде не так. І наші збройні сили готові”, — сказав він.
Окрім того, дипломат знову нагадав, що Сполучені Штати не приймуть попередніх умов для початку переговорів з КНДР.
“Що стосується переговорів, ми не приймемо попередніх умов. Ви чули, що інші сторони закликали до „заморожування у відповідь на заморожування“ (військової активності і навчань — ред.). Ми це не приймаємо в якості попередньої умови. Ми не приймаємо ніякого послаблення режиму санкцій в якості попередньої умови, також не беремо відновлення гуманітарної допомоги в якості попередньої умови”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, КНДР заявила про намір стати найпотужнішою ядерною державою.