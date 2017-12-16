США готовы к военному решению конфликта с КНДР - Тиллерсон
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. США готовы к военному решению конфликта с Северной Кореей, “если что-то пойдет не так”. Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
“Президент (США Дональд Трамп — ред.) ясно сказал, что с военной точки зрения мы будем готовы, если что-то пойдет не так. И наши вооруженные силы готовы”, — сказал он.
Кроме того, дипломат вновь напомнил, что Соединенные Штаты не примут предварительных условий для начала переговоров с КНДР.
“Что касается переговоров, мы не примем предварительных условий. Вы слышали, что другие стороны призвали к „замораживанию в ответ на замораживание“ (военной активности и учений — ред.). Мы это не принимаем в качестве предварительного условия. Мы не принимаем никакого послабления режима санкций в качестве предварительного условия, также не берем восстановления гуманитарной помощи в качестве предварительного условия”, — отметил он.
Как сообщал УНН, КНДР заявила о намерении стать самой мощной ядерной державой.