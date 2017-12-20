США передали Китая проект резолюции СБ ООН о новых санкциях против КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Представители США передали своим коллегам из Китая проект резолюции Совета Безопасности ООН об усилении режима санкций в отношении КНДР. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах, передает УНН.
В свою очередь неназванный представитель американской администрации подтвердил, что обсуждение новой резолюции уже идет, но стороны пока не пришли к согласию. “Мы пытаемся принять еще одну (резолюцию), но они пока не соглашаются”, — сказал он.
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Как отмечает агентство, Вашингтон давно призывает Пекин ограничить поставки Пхеньяну нефти. В частности, Соединенные Штаты предлагают ввести рестрикции относительно десяти кораблей, которые нарушают санкции. Эти суда якобы перевозили сырье, которое у них забирали корабли КНДР.
Напомним, США и Канада организуют встречу стран, которые выступают против ядерной программы КНДР и ее политики.