Совбез ООН ввел новые санкции против Северной Кореи

Как отмечается, все 15 членов Совета Безопасности подписали резолюцию, согласно которой ограничивается торговля нефтью с Северной Кореей и требуется от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США передали Китая проект резолюции СБ ООН о новых санкциях против КНДР

Напомним, 28 ноября КНДР осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Запуск состоялся в восточном направлении с полигона в провинции Пхёнан-Намдо.