Совбез ООН ввел новые санкции против Северной Кореи
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи в ответ на их последние испытания межконтинентальных баллистических ракет, передает УНН со ссылкой на Independent.
Как отмечается, все 15 членов Совета Безопасности подписали резолюцию, согласно которой ограничивается торговля нефтью с Северной Кореей и требуется от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов.
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Напомним, 28 ноября КНДР осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты.
Запуск состоялся в восточном направлении с полигона в провинции Пхёнан-Намдо.