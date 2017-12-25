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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Токио считает, что санкции могут полностью лишить КНДР валютных доходов.

Киев • УНН

 • 9449 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Правительство Японии считает, что строгое применение международных санкций в отношении КНДР может полностью лишить Пхеньян источников твердой валюты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Токио считает, что санкции могут полностью лишить КНДР валютных доходов.

“Если принятые в нынешнем месяце санкции Совбеза ООН соединить с предыдущими мероприятиями, то можно полностью перерезать валютные доходы Северной Кореи от экспорта, — сказал на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. — Нужно до предела усилить давление и заставить Северную Корею изменить ее политику. В этом заключается воля мирового сообщества”.

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Генсек кабинета отметил при этом важность сотрудничества с Китаем и Россией при проведении санкций.

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Напоминаем, Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи в ответ на их последние испытания межконтинентальных баллистических ракет.

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