Токио считает, что санкции могут полностью лишить КНДР валютных доходов.
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Правительство Японии считает, что строгое применение международных санкций в отношении КНДР может полностью лишить Пхеньян источников твердой валюты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Если принятые в нынешнем месяце санкции Совбеза ООН соединить с предыдущими мероприятиями, то можно полностью перерезать валютные доходы Северной Кореи от экспорта, — сказал на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. — Нужно до предела усилить давление и заставить Северную Корею изменить ее политику. В этом заключается воля мирового сообщества”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Японии утвердили проект бюджета на 2018 год с рекордными расходами на оборону
Генсек кабинета отметил при этом важность сотрудничества с Китаем и Россией при проведении санкций.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Токио возобновляет финансирование ЮНЕСКО
Напоминаем, Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи в ответ на их последние испытания межконтинентальных баллистических ракет.