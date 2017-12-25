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Токіо відновлює фінансування ЮНЕСКО

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Уряд Японії прийняв рішення відновити фінансування Організації ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), яке в жовтні 2016 року була припинено фактично в знак протесту проти рішення організації щодо включення до Списку Всесвітньої спадщини документів про різанину в китайському місті Нанкін у 1937 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на японський телеканал NHK.

Токіо відновлює фінансування ЮНЕСКО

Тепер Токіо змінив свою політику, оцінивши намір керівництва ЮНЕСКО надалі уникати питань, що викликають політичну напругу.

Японський внесок до бюджету організації в розмірі 35 млн доларів США буде переведений до кінця грудня. Припинення фінансування з боку Токіо було важким ударом, оскільки на нього припадало 10,8% доходів ЮНЕСКО.

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Організація в 2015 році за пропозицією КНР включила в список програми щодо захисту всесвітньої документальної спадщини архівних матеріалів про масові розправи, влаштовані японською армією в 1937 році після штурму Нанкіна, тогочасної китайської столиці. МЗС Японії після цього заявив, що представлені Пекіном документи спотворюють історію і "засновані на односторонніх судженнях". Токіо визнає факт розправ в Нанкіні, але стверджує, що про кількість загиблих немає підтверджених даних і на цей рахунок, на думку японської сторони, можуть бути різні твердження. Тому, вказує уряд Японії, неправомірно визнавати тільки ті документи, які відображають позицію Пекіна.

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Нагадуємо, оргкомітет Олімпійських ігор 2020 року, що пройде в Токіо, разом із японською владою скоротили витрати на проведення змагань до трохи менше 12 мільярдів доларів.

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