Токіо відновлює фінансування ЮНЕСКО

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Уряд Японії прийняв рішення відновити фінансування Організації ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), яке в жовтні 2016 року була припинено фактично в знак протесту проти рішення організації щодо включення до Списку Всесвітньої спадщини документів про різанину в китайському місті Нанкін у 1937 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на японський телеканал NHK.