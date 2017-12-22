Японія скоротила витрати на проведення ОІ-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Оргкомітет Олімпійських ігор 2020 року, що пройде в Токіо, разом із японською владою скоротили витрати на проведення змагань до трохи менше 12 мільярдів доларів, інформує УНН з посиланням на Associated Press та Reuters.
Повідомляється, що скорочення витрат вдалося домогтися, зокрема, за рахунок перенесення ряду змагань на околиці міста, а також завдяки наміру використовувати вже побудовані або тимчасові спортивні об'єкти.
Перша версія бюджету, випущена в грудні минулого року, прогнозувалася на 14 мільярдів доларів. Версія під номером три повинна вийти в грудні 2018 року.
Зауважимо, що віце-президент МОК Джон Коутс заявив, що значна економія буде досягнута напередодні Ігор, але попередив, що організатори повинні залишатися пильними.
Додамо також, ОІ-2020 пройдуть з 24 липня по 9 серпня.
Як повідомляв УНН, російські спортсмени погодилися виступати на Олімпіаді під нейтральним прапором.