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Японія скоротила витрати на проведення ОІ-2020

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Оргкомітет Олімпійських ігор 2020 року, що пройде в Токіо, разом із японською владою скоротили витрати на проведення змагань до трохи менше 12 мільярдів доларів, інформує УНН з посиланням на Associated Press та Reuters.

Японія скоротила витрати на проведення ОІ-2020

Повідомляється, що скорочення витрат вдалося домогтися, зокрема, за рахунок перенесення ряду змагань на околиці міста, а також завдяки наміру використовувати вже побудовані або тимчасові спортивні об'єкти.

Перша версія бюджету, випущена в грудні минулого року, прогнозувалася на 14 мільярдів доларів. Версія під номером три повинна вийти в грудні 2018 року.

Зауважимо, що віце-президент МОК Джон Коутс заявив, що значна економія буде досягнута напередодні Ігор, але попередив, що організатори повинні залишатися пильними.

Додамо також, ОІ-2020 пройдуть з 24 липня по 9 серпня.

Як повідомляв УНН, російські спортсмени погодилися виступати на Олімпіаді під нейтральним прапором.

 

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