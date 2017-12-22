Япония сократила расходы на проведение ОИ-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Оргкомитет Олимпийских игр 2020 года, который пройдет в Токио, вместе с японскими властями сократили расходы на проведение соревнований до чуть менее 12 млрд долларов, информирует УНН со ссылкой на Associated Press и Reuters.
Сообщается, что сокращение расходов удалось добиться, в частности, за счет переноса ряда соревнований на окраине города, а также благодаря намерены использовать уже построены или временные спортивные объекты.
Первая версия бюджета, выпущенная в декабре прошлого года, прогнозировалась на 14 млрд долларов. Версия под номером три должна выйти в декабре 2018 года.
Заметим, что вице-президент МОК Джон Коутс заявил, что значительная экономия будет достигнута накануне Игр, но предупредил, что организаторы должны оставаться бдительными.
Добавим также, ОИ-2020 пройдут с 24 июля по 9 августа.
Как сообщал УНН, российские спортсмены согласились выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом.