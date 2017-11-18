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Росія наклала вето на запропонований Японією проект резолюції по Сирії

Росія наклала вето на запропонований Японією проект резолюції по Сирії

Київ • УНН

 • 17547 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Росія заблокувала прийняття в Раді Безпеки ООН проекту резолюції Японії про продовження мандата місії ООН з розслідування випадків застосування хімічної зброї в Сирії на 30 днів, повідомляє УНН з посиланням на РІА “Новини”.

Повідомляється, що документ підтримали 12 країн. Проти виступила Росія, що володіє правом вето, і Болівія. Ще один постійний член Радбезу Китай утримався.

Також повідомляється, що у Білому домі, коментуючи підсумки голосування, заявили, що продовжать домагатися продовження мандата.

Варто зазначити, що Японія запропонувала свій проект резолюції після того, як Рада безпеки ООН в четвер не змогла ухвалити ні американський, ні російський проект документу.

Нагадаємо, що на проект, запропонований США, наклала вето Росія.

Як повідомляв УНН, російський проект також не був підтриманий, оскільки не отримав достатньої кількості голосів.

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