Росія наклала вето на резолюцію щодо розслідувань хімічних атак у Сирії

“10-те вето щодо Сирії — Росія наклала вето на проект резолюції про продовження мандату Спільного механізму з розслідування фактів застосування хімічної зброї в Сирії”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що проти проекту резолюції також проголосувала Болівія.

Варто додати, що проект був внесений США.

Як повідомляв УНН, США звинуватили Росію в захисті терористів, які використовують хімічну зброю.

