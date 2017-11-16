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Росія наклала вето на резолюцію щодо розслідувань хімічних атак у Сирії

Київ • УНН

 • 12422 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Росія проголосувала проти проекту резолюції Ради безпеки ООН щодо продовження терміну дії мандату Спільного механізму з розслідування фактів застосування хімічної зброї в Сирії, передає УНН з посиланням на мікроблог Місії України при ООН у Twitter. 

“10-те вето щодо Сирії — Росія наклала вето на проект резолюції про продовження мандату Спільного механізму з розслідування фактів застосування хімічної зброї в Сирії”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що проти проекту резолюції також проголосувала Болівія.

Варто додати, що проект був внесений США.

Як повідомляв УНН, США звинуватили Росію в захисті терористів, які використовують хімічну зброю.

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