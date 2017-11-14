Міноборони РФ звинуватило США у "прикритті" бойовиків "ІД" у Сирії

У Міноборони заявили, що авіація США спробувала перешкодити російським авіаударам по бойовикам “Ісламської держави” навколо сирійського міста Абу-Камаль.

“Ці факти є переконливими доказами того, що Сполучені Штати, одночасно імітуючи безкомпромісну боротьбу проти міжнародного тероризму перед світовою спільнотою, насправді забезпечують прикриття підрозділам „Ісламської держави“”, — заявили в Міноборони РФ.

Нагадаємо, 12 листопада сирійські опозиційні активісти заявили, що бойовики екстремістського угруповання “Ісламська держава” після запеклого бою з сирійськими урядовими силами відбили місто Абу-Камаль неподалік кордону з Іраком.

Як повідомляв УНН, сирійська урядова армія оголосила про визволення Абу-Камаля 9 листопада, але наступними днями бойовики “Ісламської держави”, що відступили з міста, перейшли в наступ на нього.