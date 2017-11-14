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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 16095 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 32686 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 43708 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 49573 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 45246 просмотра

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11 марта, 06:59 • 99299 просмотра

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Минобороны РФ обвинило США в "прикрытии" боевиков "ИГ" в Сирии

Киев  •  УНН

 • 9067 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Соединенные Штаты обеспечивают фактически "прикрытие" для подразделений террористической группировки "Исламское Государство" в Сирии. Такое заявление сделали во вторник в Министерстве обороны России, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В Минобороны заявили, что авиация США попыталась помешать российским авиаударам по боевикам "Исламского государства" возле сирийского города Абу-Камаль.

"Эти факты являются убедительными доказательствами того, что Соединенные Штаты, одновременно имитируя бескомпромиссную борьбу против международного терроризма перед мировым сообществом, на самом деле обеспечивают прикрытие подразделениям "Исламского государства", - заявили в Минобороны РФ.

Напомним, 12 ноября сирийские оппозиционные активисты заявили, что боевики экстремистской группировки "Исламское государство" после ожесточенного боя с сирийскими правительственными силами отбили город Абу-Камаль недалеко от границы с Ираком.

Как сообщал УНН, сирийская правительственная армия объявила об освобождении Абу-Камаль 9 ноября, но в последующие дни боевики "Исламского государства", которые отступили из города, перешли в наступление на него.

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