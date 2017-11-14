Минобороны РФ обвинило США в "прикрытии" боевиков "ИГ" в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Соединенные Штаты обеспечивают фактически "прикрытие" для подразделений террористической группировки "Исламское Государство" в Сирии. Такое заявление сделали во вторник в Министерстве обороны России, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В Минобороны заявили, что авиация США попыталась помешать российским авиаударам по боевикам "Исламского государства" возле сирийского города Абу-Камаль.
"Эти факты являются убедительными доказательствами того, что Соединенные Штаты, одновременно имитируя бескомпромиссную борьбу против международного терроризма перед мировым сообществом, на самом деле обеспечивают прикрытие подразделениям "Исламского государства", - заявили в Минобороны РФ.
Напомним, 12 ноября сирийские оппозиционные активисты заявили, что боевики экстремистской группировки "Исламское государство" после ожесточенного боя с сирийскими правительственными силами отбили город Абу-Камаль недалеко от границы с Ираком.
Как сообщал УНН, сирийская правительственная армия объявила об освобождении Абу-Камаль 9 ноября, но в последующие дни боевики "Исламского государства", которые отступили из города, перешли в наступление на него.