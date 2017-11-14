Минобороны РФ обвинило США в "прикрытии" боевиков "ИГ" в Сирии

В Минобороны заявили, что авиация США попыталась помешать российским авиаударам по боевикам "Исламского государства" возле сирийского города Абу-Камаль.

"Эти факты являются убедительными доказательствами того, что Соединенные Штаты, одновременно имитируя бескомпромиссную борьбу против международного терроризма перед мировым сообществом, на самом деле обеспечивают прикрытие подразделениям "Исламского государства", - заявили в Минобороны РФ.

Напомним, 12 ноября сирийские оппозиционные активисты заявили, что боевики экстремистской группировки "Исламское государство" после ожесточенного боя с сирийскими правительственными силами отбили город Абу-Камаль недалеко от границы с Ираком.

Как сообщал УНН, сирийская правительственная армия объявила об освобождении Абу-Камаль 9 ноября, но в последующие дни боевики "Исламского государства", которые отступили из города, перешли в наступление на него.