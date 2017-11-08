Армія Сирії взяла під повний контроль останній оплот ІД в країні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Армія Сирії взяла під повний контроль місто Аль-Букемаль, яке є останнім оплотом терористичного угрупування "Ісламська держава" на території країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на РИА "Новости".
"Сирійська армія взяла під повний контроль місто Аль-Букемаль на сході провінції Дейр-ез-Зор", - повідомив він.
За його словами, ЗС Сирії приступили до прочісування міста, щоб очистити його від вибухових пристроїв і мін, залишених бойовиками.
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За даними командира, терористи біжать в напрямку села Аль-Сукарі, переправляючись через річку Євфрат на східний берег.
Нагадаємо, бойовики “Ісламської держави” утримують більше 10 тис. мирних жителів у їх останьому сховищі в іракському місті Рава.