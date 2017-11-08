Армия Сирии взяла под полный контроль последний оплот ИГ в стране

"Сирийская армия взяла под полный контроль город Аль-Букемаль на востоке провинции Дейр-эз-Зор", - сообщил он.

По его словам, ВС Сирии приступили к прочесывание города, чтобы очистить его от взрывных устройств и мин, оставленных боевиками.

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По данным командира, террористы бегут в направлении села Аль-Сукари, переправляясь через реку Евфрат на восточный берег.

Напомним, боевики "Исламского государства" содержат более 10 тыс. мирных жителей в их последнем убежище в иракском городе Рава.