Армия Сирии взяла под полный контроль последний оплот ИГ в стране

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Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 14890 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 29208 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 36351 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 35707 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100229 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 88150 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97564 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124636 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115903 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Армия Сирии взяла под полный контроль последний оплот ИГ в стране

Армия Сирии взяла под полный контроль последний оплот ИГ в стране

Киев  •  УНН

 • 10084 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Армия Сирии взяла под полный контроль город Аль-Букемаль, который является последним оплотом террористической группировки "Исламское государство" на территории страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Сирийская армия взяла под полный контроль город Аль-Букемаль на востоке провинции Дейр-эз-Зор", - сообщил он.

По его словам, ВС Сирии приступили к прочесывание города, чтобы очистить его от взрывных устройств и мин, оставленных боевиками.

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По данным командира, террористы бегут в направлении села Аль-Сукари, переправляясь через реку Евфрат на восточный берег.

Напомним, боевики "Исламского государства" содержат более 10 тыс. мирных жителей в их последнем убежище в иракском городе Рава.

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