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Бойовики ІД утримуть близько 10 тис. людей в якості “живого щита”

Бойовики ІД утримуть близько 10 тис. людей в якості “живого щита”

Київ • УНН

 • 10221 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Бойовики “Ісламської держави” утримують більше 10 тис. мирних жителів у їх останьому сховищі в іракському місті Рава, передає УНН посилаючись на Iraqinews.

Вища комісія з прав людини Іраку висловив свою “стурбованість долею невинних 10 тис. людей, яких терористи угрупування "Ісламської держави“ утримують та використовують у вигляді живого щита у Раві”.

Крім того, представники комісії з прав людини заявили, що бойовики не дозволили евакуювати мирних мешканців з окупованої терористами території.

“Ми закликаємо військові сили Іраку якомога швидше розпочати спеціальну операцію по визволенню міста та забезпечення гуманітарних потреб цивільного населення”, — заявивли у комісії з прав людини.

Як повідомляв УНН, за данимим ООН, терористичне угрупування “Ісламська держава” (“ІД”) стратили щонайменше 741 цивільного під час битви за іракське місто Мосул.

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