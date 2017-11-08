Бойовики ІД утримуть близько 10 тис. людей в якості “живого щита”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Бойовики “Ісламської держави” утримують більше 10 тис. мирних жителів у їх останьому сховищі в іракському місті Рава, передає УНН посилаючись на Iraqinews.
Вища комісія з прав людини Іраку висловив свою “стурбованість долею невинних 10 тис. людей, яких терористи угрупування "Ісламської держави“ утримують та використовують у вигляді живого щита у Раві”.
Крім того, представники комісії з прав людини заявили, що бойовики не дозволили евакуювати мирних мешканців з окупованої терористами території.
“Ми закликаємо військові сили Іраку якомога швидше розпочати спеціальну операцію по визволенню міста та забезпечення гуманітарних потреб цивільного населення”, — заявивли у комісії з прав людини.
Як повідомляв УНН, за данимим ООН, терористичне угрупування “Ісламська держава” (“ІД”) стратили щонайменше 741 цивільного під час битви за іракське місто Мосул.