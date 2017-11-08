Боевики ИД удерживает около 10 тыс. человек в качестве "живого щита"

Высшая комиссия по правам человека Ирака выразила свою "обеспокоенность судьбой невинных 10 тыс. человек, которых террористы группировки" Исламского государства "удерживают и используют в виде живого щита в Раве".

Кроме того, представители комиссии по правам человека заявили, что боевики не позволили эвакуировать мирных жителей из оккупированной террористами территории.

"Мы призываем военные силы Ирака как можно скорее начать специальную операцию по освобождению города и обеспечению гуманитарных потребностей гражданского населения", - заявивлы в комиссии по правам человека.

Как сообщал УНН, по данным ООН, террористическая группировка "Исламское государство" ("ИД") казнили не менее 741 гражданского во время битвы за иракский город Мосул.