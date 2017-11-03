“ІД” стратила більше 700 цивільних під час боїв за іракський Мосул - ООН

Організація також заявляє, що джихадисти здійснювали масові викрадення, використовували людей як живі щити, навмисно обстрілювали будинки та цілилися у людей, що намагалися втекти.

"Під час операції зі звільнення Мосула тисячі мирних жителів постраждали від шокуючих порушень прав людини та порушень міжнародного гуманітарного права...Вони (бойовики. - Ред.) мають понести відповідальність за свої мерзенні злочини", - заявив голова ООН з питань прав людини Зейд Раад аль Хуссейн.

Він також закликав розслідувати ймовірні порушення з боку сил Іраку.

Як повідомляв УНН, коаліція США готує наступ на новий оплот ІД в Сирії.