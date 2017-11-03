"ИГ" казнило более 700 гражданских во время боев за иракский Мосул - ООН

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 43613 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 110219 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101236 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104109 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103456 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 87552 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103296 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101874 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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"ИГ" казнило более 700 гражданских во время боев за иракский Мосул - ООН

"ИГ" казнило более 700 гражданских во время боев за иракский Мосул - ООН

Киев  •  УНН

 • 8108 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. По данным ООН, террористическая группировка "Исламское государство" ( "ИД") казнили не менее 741 гражданского во время битвы за иракский город Мосул, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.

Организация также заявляет, что джихадисты осуществляли массовые похищения, использовали людей в качестве живых щитов, намеренно обстреливали дома и целились в людей, пытавшихся убежать.

"Во время операции по освобождению Мосула тысячи мирных жителей пострадали от шокирующих нарушений прав человека и нарушений международного гуманитарного права ... Они (боевики. - ред.) Должны понести ответственность за свои гнусные преступления", - заявил глава ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн.

Он также призвал расследовать возможные нарушения со стороны сил Ирака.

Как сообщал УНН, коалиция США готовит наступление на новый оплот ИД в Сирии.

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