"ИГ" казнило более 700 гражданских во время боев за иракский Мосул - ООН

Организация также заявляет, что джихадисты осуществляли массовые похищения, использовали людей в качестве живых щитов, намеренно обстреливали дома и целились в людей, пытавшихся убежать.

"Во время операции по освобождению Мосула тысячи мирных жителей пострадали от шокирующих нарушений прав человека и нарушений международного гуманитарного права ... Они (боевики. - ред.) Должны понести ответственность за свои гнусные преступления", - заявил глава ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн.

Он также призвал расследовать возможные нарушения со стороны сил Ирака.

Как сообщал УНН, коалиция США готовит наступление на новый оплот ИД в Сирии.