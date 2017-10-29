Офіційний Дамаск продовжує вважати Ракку захопленою

"Сирія підтверджує, що місто Ракка - як і раніше захоплений місто. Ми не можемо його вважати звільненим, поки не увійде в місто сирійська армія, яка воює проти "Ісламської держави", - сказав він.

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Він також назвав заяви коаліції на чолі з США про звільнення Ракка "брехнею з метою відвернути міжнародну увагу".

Нагадаємо, місто Ракка - "столиця" бойовиків "Ісламської держави" в Сирії, повністю звільнена від екстремістів