Бойовики ІД відбили Абу-Камаль в урядових військ

Як заявили в Сирійській групі спостереження за правами людини, що працює в Лондоні, але має інформаторів на місцях подій у Сирії, нині сирійські урядові війська і їхні союзники перебувають на відстані кілометра-двох від меж міста.

Сирійська урядова армія оголошувала про визволення Абу-Камаля 9 листопада, але наступними днями бойовики "Ісламської держави", що відступили з міста, перейшли в наступ на нього.

Влада Сирії наразі не коментувала цих заяв.

Нагадаємо, бойовики “Ісламської держави” утримують більше 10 тис. мирних жителів у їх останьому сховищі в іракському місті Рава.