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Бойовики ІД відбили Абу-Камаль в урядових військ

Бойовики ІД відбили Абу-Камаль в урядових військ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Сирійські опозиційні активісти заявили, що бойовики екстремістського угруповання "Ісламська держава" після запеклого бою з сирійськими урядовими силами відбили місто Абу-Камаль неподалік кордону з Іраком. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

 

Як заявили в Сирійській групі спостереження за правами людини, що працює в Лондоні, але має інформаторів на місцях подій у Сирії, нині сирійські урядові війська і їхні союзники перебувають на відстані кілометра-двох від меж міста.

Сирійська урядова армія оголошувала про визволення Абу-Камаля 9 листопада, але наступними днями бойовики "Ісламської держави", що відступили з міста, перейшли в наступ на нього.

Влада Сирії наразі не коментувала цих заяв.

Нагадаємо, бойовики “Ісламської держави” утримують більше 10 тис. мирних жителів у їх останьому сховищі в іракському місті Рава.

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