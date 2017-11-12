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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 17735 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Боевики ИГ отбили Абу-Камаль в правительственных войск

Боевики ИГ отбили Абу-Камаль в правительственных войск

Киев  •  УНН

 • 11574 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сирийские оппозиционные активисты заявили, что боевики экстремистской группировки "Исламское государство" после ожесточенного боя с сирийскими правительственными силами отбили город Абу-Камаль недалеко от границы с Ираком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

 

Как заявили в Сирийской группе наблюдения за правами человека, работающей в Лондоне, но имеющей информаторов на местах событий в Сирии, ныне сирийские правительственные войска и их союзники находятся на расстоянии километра-двух от границ города.

Сирийская правительственная армия объявляла об освобождении Абу-Камаль 9 ноября, но в последующие дни боевики "Исламского государства", что отступили из города, перешли в наступление на него.

Власти Сирии пока не комментировала этих заявлений.

Напомним, боевики "Исламского государства" содержат более 10 тыс. мирных жителей в их последнем убежище в иракском городе Рава.

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