Боевики ИГ отбили Абу-Камаль в правительственных войск

Как заявили в Сирийской группе наблюдения за правами человека, работающей в Лондоне, но имеющей информаторов на местах событий в Сирии, ныне сирийские правительственные войска и их союзники находятся на расстоянии километра-двух от границ города.

Сирийская правительственная армия объявляла об освобождении Абу-Камаль 9 ноября, но в последующие дни боевики "Исламского государства", что отступили из города, перешли в наступление на него.

Власти Сирии пока не комментировала этих заявлений.

Напомним, боевики "Исламского государства" содержат более 10 тыс. мирных жителей в их последнем убежище в иракском городе Рава.