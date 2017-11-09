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США звинуватили Росію в захисті терористів, які використовують хімічну зброю

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Російська Федерація захищає режим президента Сирії Башара Асада і терористів, які несуть відповідальність за застосування хімічної зброї. Про це сказано в заяві прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс, передає УНН.

Згідно до заяви, місія з встановлення фактів Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) у п’ятницю опублікувала доповідь, в якій було зроблено висновок, що 30 березня 2017 року токсичний газ зарин був використаний як хімічна зброя в Аль-Латамінах, Сирія.

Це місто знаходиться приблизно в 10 милях від Хан-Шайхуна, де режим Асада за п’ять днів використовував зарин проти мирних жителів.

За словами речниці, ці події показують, наскільки важливо, щоб Рада Безпеки ООН відновила Спільний слідчий механізм ООН- ОЗХЗ (ССМ), який керує процесом офіційного визначення відповідальності за такі атаки.

“Країни, які не підтримують відновлення або намагаються потопити мандат ССМ, такі як Росія, захищають режим Асада та терористів, які продовжують використовувати хімічну зброю”, — зазначила прес-секретар.

С.Сандерс закликала Росію змінити курс і проголосувати за продовження роботи місій ОЗХЗ та ООН.

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