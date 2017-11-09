США обвинили Россию в защите террористов, которые используют химическое оружие

Согласно заявлению, миссия по установлению фактов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в пятницу опубликовала доклад, в котором был сделан вывод, что 30 марта 2017 токсичный газ зарин был использован как химическое оружие в Аль-Латаминах, Сирия.

Этот город находится примерно в 10 милях от Хан-Шайхуна, где режим Асада за пять дней использовал зарин против мирных жителей.

По словам пресс-секретаря, эти события показывают, насколько важно, чтобы Совет Безопасности ООН возобновила Общий следственный механизм ООН-ОЗХО (ССМ), который руководит процессом официального определения ответственности за такие атаки.

"Страны, которые не поддерживают восстановление или пытаются потопить мандат ССМ, такие как Россия, защищают режим Асада и террористов, которые продолжают использовать химическое оружие", - отметила пресс-секретарь.

С.Сандерс призвала Россию изменить курс и проголосовать за продолжение работы миссий ОЗХО и ООН.