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США обвинили Россию в защите террористов, которые используют химическое оружие

США обвинили Россию в защите террористов, которые используют химическое оружие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Российская Федерация защищает режим президента Сирии Башара Асада и террористов, которые несут ответственность за применение химического оружия. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, передает УНН.

Согласно заявлению, миссия по установлению фактов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в пятницу опубликовала доклад, в котором был сделан вывод, что 30 марта 2017 токсичный газ зарин был использован как химическое оружие в Аль-Латаминах, Сирия.

Этот город находится примерно в 10 милях от Хан-Шайхуна, где режим Асада за пять дней использовал зарин против мирных жителей.

По словам пресс-секретаря, эти события показывают, насколько важно, чтобы Совет Безопасности ООН возобновила Общий следственный механизм ООН-ОЗХО (ССМ), который руководит процессом официального определения ответственности за такие атаки.

"Страны, которые не поддерживают восстановление или пытаются потопить мандат ССМ, такие как Россия, защищают режим Асада и террористов, которые продолжают использовать химическое оружие", - отметила пресс-секретарь.

С.Сандерс призвала Россию изменить курс и проголосовать за продолжение работы миссий ОЗХО и ООН.

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