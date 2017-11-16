Россия наложила вето на резолюцию по расследованию химических атак в Сирии

“10-е вето по Сирии — Россия наложила вето на проект резолюции о продлении мандата Общего механизма по расследованию фактов применения химического оружия в Сирии”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что против проекта резолюции также проголосовала Боливия.

Стоит добавить, что проект был внесен США.

Как сообщал УНН, США обвинили Россию в защите террористов, которые используют химическое оружие.

