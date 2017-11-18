Россия наложила вето на предложенный Японией проект резолюции по Сирии

Сообщается, что документ поддержали 12 стран. Против выступила Россия, обладающая правом вето, и Боливия. Еще один постоянный член Совбеза Китай воздержался.

Также сообщается, что в Белом доме, комментируя итоги голосования, заявили, что продолжат добиваться продления мандата.

Стоит отметить, что Япония предложила свой проект резолюции после того, как Совет безопасности ООН в четверг не смог принять ни американский, ни российский проект документа.

Напомним, что на проект, предложенный США, наложила вето Россия .

Как сообщал УНН, российский проект также не был поддержан , поскольку не получил достаточного количества голосов.