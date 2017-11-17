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Рада безпеки ООН відхилила резолюцію Росії щодо розслідувань хімічних атак у Сирії

Рада безпеки ООН відхилила резолюцію Росії щодо розслідувань хімічних атак у Сирії

Київ • УНН

 • 14769 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Раді безпеки ООН відхилили проект резолюції щодо розслідування використання хімічної зброї в Сирії, який подала Росія, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

“У Раді безпеки ООН не пройшов проект резолюції, що стосувався продовження мандата розслідування про використання хімічної зброї в Сирії, який подала Росія”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що за цей проект проголосували лише чотири з 15 членів Радбезу, включно з самою Росією, сім було проти і ще чотири утрималися.

Повідомляється, що раніше, 16 листопада, Росія зняла свій проект із голосування, але після того, як вона наклала вето на американський проект на ту саму тему, його знову винесли на розгляд.

Відзначено, що російський проект пропонував продовжити цей мандат лише на шість місяців, а в американському був висунений термін на два роки. Окрім того, проект, який був запропонований РФ, містив критику роботи місії і сумніви в її висновках та пропонував вимагати змін у цій роботі. Щодо ж американського проекту, то він, навпаки, містив схвальну оцінку роботи розслідування. 

Як повідомляв УНН, Росія наклала вето на резолюцію щодо розслідувань хімічних атак у Сирії.

Українські Національні Новини

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