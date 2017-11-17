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Совет безопасности ООН отклонил резолюцию России по расследованиям химических атак в Сирии

Совет безопасности ООН отклонил резолюцию России по расследованиям химических атак в Сирии

Киев  •  УНН

 • 14752 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Совете безопасности ООН отклонили проект резолюции по расследованию применения химического оружия в Сирии, который подала Россия, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

“В Совете безопасности ООН не прошел проект резолюции, касающийся продления мандата расследования об использовании химического оружия в Сирии, который подала Россия”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что за этот проект проголосовали лишь четыре из 15 членов Совбеза, включая саму Россию, семь было против и еще четыре воздержались.

Сообщается, что ранее, 16 ноября, Россия сняла свой проект с голосования, но после того, как она наложила вето на американский проект на ту же тему, его вновь вынесли на рассмотрение.

Отмечено, что российский проект предлагал продлить этот мандат только на шесть месяцев, а в американском был выдвинут срок в два года. Кроме того, проект, который был предложен РФ, содержал критику работы миссии и сомнения в ее выводах и предлагал требовать изменений в этой работе. Что касается американского проекта, то он, наоборот, содержал положительную оценку работы расследование.

Как сообщал УНН, Россия наложила вето на резолюцию по расследованиям химических атак в Сирии.

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