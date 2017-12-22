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В Японії затвердили проект бюджету на 2018 рік з рекордними витратами на оборону

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Влада Японії затвердила у п'ятницю проект бюджету на 2018 фінансовий рік (починається з 1 квітня 2018 року), який передбачає рекордні витрати на оборону, передає УНН з посиланням на ТАСС. 

В Японії затвердили проект бюджету на 2018 рік з рекордними витратами на оборону

Згідно зі схваленим документом, загальний обсяг бюджету складе 97,7 трлн ієн (близько 861 млрд доларів США за поточним курсом), що на 260 млрд ієн (2,2 млрд доларів США) більше, ніж у цьому фінансовому році (завершиться 31 березня 2018 року). Більше третини його буде використано для витрат на соціальну сферу, в тому числі надання населенню медичного обслуговування. Близько 5,19 трлн ієн (45,7 млрд доларів) цієї суми передбачається витратити на оборонні цілі, зокрема покупку нового озброєння на тлі зростання напруженості на Корейському півострові.

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Йдеться про придбання нових ракет-перехоплювачів SM-3 Block 2A, які Токіо розробляє спільно з Вашингтоном. Крім того, частина витрат передбачається направити на різні підготовчі заходи в зв'язку з планами уряду закупити і розмістити на території Японії американські наземні комплекси ПРО Aegis Ahore. У порівнянні з поточним роком витрати на оборону зростуть майже на 1,5%.

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Разом з тим японський кабмін у п'ятницю прийняв додатковий бюджет на поточний фінансовий рік у розмірі 2,89 трлн ієн (25,4 млрд доларів США). Головним чином він покриє витрати на відновлювальні заходи у ряді регіонів, у тому числі північній префектури Хоккайдо, де через тайфуни та зливові дощі було завдано значної шкоди сільському господарству. Ще 2,1 млрд ієн (18 млн доларів) уряд використовує для проведення екологічної експертизи у префектурах Акіта і Ямагуті, де передбачається дислокувати комплекси Aegis Ahore.

Японія вже кілька років послідовно нарощує оборонний бюджет у зв'язку з непростою, на думку Токіо, ситуацією в області безпеки в регіоні. Це викликає стурбованість низки країн, у тому числі, Китаю. 

Нагадаємо, МЗС Японії заявило, що майбутнє розгортання в Японії наземних комплексів протиракетної оборони (ПРО) американського виробництва Aegis Ashore несе у собі чисто оборонний характер та не становить загрози Російській Федерації та сусіднім державам.

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